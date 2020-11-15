مال وأعمال

متوسط سعر الدولار يسجل انخفاضا طفيفا أمام الجنيه في تعاملات اليوم

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شاهندة إبراهيم – سجل متوسط سعر الدولار انخفاض بمقدار 0.39 قرش، ليبلغ 15.5897 جنيه للشراء و15.6897 جنيه للبيع، اليوم الأحد، في مقابل 15.5936 جنيه للشراء و15.6936 جنيه للبيع، الخميس الماضي، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.

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وعلى مستوى أسعار الصرف اليوم، استقر الدولار في بنكي الأهلي المصري ومصر حول 15.60 جنيه للشراء و15.70 جنيه للبيع.

وظل الدولار ثابتًا في بنوك: التجاري الدولي والإسكندرية والعربي الإفريقي الدولي والتعمير والإسكان عند مستوى 15.59 جنيه للشراء و15.69 جنيه للبيع.

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في المقابل خفض بنك إتش إس بي سي سعر الدولار بواقع قرشا واحدا ليسجل 15.57 جنيه للشراء، و15.67 جنيه للبيع، مقابل 15.58 جنيه للشراء و15.68 جنيه للبيع الخميس الماضي.

كما هبط الدولار قرشًا في كل من: عوده وبلوم والأهلي الكويتي، ليصل إلى 15.59 جنيه للشراء و15.69 جنيه للبيع، بدلًا من 15.60 جنيه للشراء و15.70 جنيه للبيع.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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