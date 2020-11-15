مال وأعمال

مصرف أبو ظبي الإسلامي يربح 844.3 مليون جنيه في 9 أشهر

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رنا ممدوح – حقق مصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر، صافي أرباح مجمعة بلغت 844.265 مليون جنيه، في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 967.030 مليون جنيه بالفترة المناظرة، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

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وصعد صافي الدخل من العائد وفقا للقوائم المالية المرسلة للبورصة اليوم، إلى 2.335.911 مليار جنيه، خلال الفترة من يناير وحتى 30 سبتمبر الماضي، مقابل 2.320.602 مليار جنيه بالفترة المقارنة.

وارتفع عائد المرابحات والمشاركات والمضاربات والإيرادات المشابهة خلال نفس الفترة إلى 5.319.867 مليار جنيه، مقابل 5.096.012 مليار جنيه بالفترة المماثلة من عام 2019.

وسجلت تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة مبلغ 3.983.956 مليار جنيه، في خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري مقابل 2.320.602 مليار جنيه بالفترة المناظرة.

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وعلى مستوى الأعمال المستقلة، تراجعت صافي أرباح البنك خلال نفس الفترة إلى 815.990 مليون جنيه، مقابل 871.782 مليون جنيه بالفترة المقارنة من عام 2019.

وصعد صافي الدخل من العائد، بأول تسعة أشهر من العام الجاري إلى 2.361.947 مليار جنيه، مقابل 2.345.316 مليار جنيه مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2019.

وبلغ نصيب السهم الأساسي في صافي الأرباح الفترة 4.08 جنيه، مقابل 4.36 جنيه بالفترة المقارنة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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