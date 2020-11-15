مصرف أبو ظبي الإسلامي يربح 844.3 مليون جنيه في 9 أشهر

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رنا ممدوح – حقق مصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر، صافي أرباح مجمعة بلغت 844.265 مليون جنيه، في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 967.030 مليون جنيه بالفترة المناظرة، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.
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وصعد صافي الدخل من العائد وفقا للقوائم المالية المرسلة للبورصة اليوم، إلى 2.335.911 مليار جنيه، خلال الفترة من يناير وحتى 30 سبتمبر الماضي، مقابل 2.320.602 مليار جنيه بالفترة المقارنة.
وارتفع عائد المرابحات والمشاركات والمضاربات والإيرادات المشابهة خلال نفس الفترة إلى 5.319.867 مليار جنيه، مقابل 5.096.012 مليار جنيه بالفترة المماثلة من عام 2019.
وسجلت تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة مبلغ 3.983.956 مليار جنيه، في خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري مقابل 2.320.602 مليار جنيه بالفترة المناظرة.
وعلى مستوى الأعمال المستقلة، تراجعت صافي أرباح البنك خلال نفس الفترة إلى 815.990 مليون جنيه، مقابل 871.782 مليون جنيه بالفترة المقارنة من عام 2019.
وصعد صافي الدخل من العائد، بأول تسعة أشهر من العام الجاري إلى 2.361.947 مليار جنيه، مقابل 2.345.316 مليار جنيه مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2019.
وبلغ نصيب السهم الأساسي في صافي الأرباح الفترة 4.08 جنيه، مقابل 4.36 جنيه بالفترة المقارنة.
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