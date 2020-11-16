إيطاليا تسجل قرابة 34 ألف إصابة جديدة بكورونا ونحو 546 حالة وفاة

سي إن بي سي – أعلنت وزارة الصحة الإيطالية اليوم الأحد تسجيل 33 ألفا و979 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية انخفاضا من 37 ألفا و255 حالة سجلت يوم السبت.

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وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 546 حالة وفاة مرتبطة بكوفيد-19 مقابل 544 حالة في اليوم السابق.

وظلت منطقة لومباردي بشمال إيطاليا والتي تضم العاصمة المالية ميلانو أكثر المناطق تضررا اليوم الأحد بعد أن سجلت 8060 حالة إصابة جديدة مقابل 8129 يوم السبت.

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