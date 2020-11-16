بريطانيا تسجل 24 ألفا و962 إصابة جديدة بكورونا و168 وفاة

سي إن بي سي – سجلت بريطانيا 24 ألفا و962 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الأحد انخفاضا من 26 ألفا و860 أمس السبت.

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وانخفض العدد اليومي للوفيات الجديدة المسجلة خلال 28 يوما من الاختبار الإيجابي إلى 168 من 462 أمس السبت، مما رفع المجموع التراكمي إلى 51 ألفا و934.

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