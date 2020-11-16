رئيس وزراء بريطانيا يخضع للحجر الذاتي بعد مخالطته مصابا بفيروس كورونا

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وكالات – أفاد مكتب رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، بأنه دخل إلى الحجر الصحي الذاتي بعد مخالطته مع شخص مصاب بفيروس كورونا.
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وذكر مكتب جونسون، في بيان أصدره مساء الأحد، أن هيئة الصحة الوطنية في إنجلترا وجه طلبا إلى رئيس الوزراء بعد أن تبين أنه تخالط مع شخص خضع لفحص إيجابي خاص بفيروس كورونا المستجد.
وقال البيان إن جونسون “سيوصل العمل من داونينج ستريت بما في ذلك إدارة إجراءات الحكومة لمكافحة جائحة فيروس كورونا”.
وشدد مكتب جونسون مع ذلك على أن “رئيس الوزراء في حالة صحية جيدة ولا توجد لديه أي أعراض لكوفيد-19”.
وكان بوريس جونسون قد أصيب بفيروس كورونا في شهر أبريل الماضي.
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