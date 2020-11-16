فرنسا تسجل 27 ألفا و228 إصابة جديدة بكورونا و302 وفاة

سي إن بي سي – أظهرت بيانات وزارة الصحة اليوم الأحد أن فرنسا سجلت 27 ألفا و228 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا و302 وفاة أخرى جراء مرض كوفيد-19 الناجم عنه في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

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وسجلت فرنسا حتى الآن مليون و981 ألفا و827 حالة إصابة، بينما توفي 44 ألفا و548 بسبب الفيروس- وهو سابع أعلى عدد وفيات في العالم.

وفرنسا في منتصف عملية عزل عام ثانية على مستوى البلاد تهدف إلى الحد من انتشار الفيروس، بعد إغلاق مماثل بين مارس ومايو.

وحددت حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون الأول من ديسمبر موعدا نهائيا للعزل العام هذا، على الرغم من أن الحكومة قالت إنها قد تمدده بعد ذلك إذا شعرت أن الأرقام لا تتراجع بالسرعة الكافية.

وتتعرض الحكومة لضغوط من المتاجر والشركات لتخفيف القيود قبل موسم التسوق لعيد الميلاد.

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