الاقتصاد الياباني ينمو بنسبة 21.4% خلال الربع الثالث

وكالات _ قالت الحكومة اليابانية اليوم الاثنين إن اقتصاد البلاد نما بمعدل سنوي قدره 21.4 بالمئة خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر، وهو ما يمثل أول فترة نمو خلال أربعة فصول عقب فترة من الركود التاريخي.

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وانتعش الاقتصاد بقوة مع استئناف الأنشطة التجارية على الرغم من جائحة كوفيد19- بعد حالة الطوارئ التي استمرت لمدة شهر في البلاد بسبب فيروس كورونا.

وجاءت القراءة أفضل من متوسط التوقعات بنمو بنسبة 18.9 بالمئة من قبل محللين شملهم استطلاع أجرته صحيفة ” بيزنس ديلي”، كما تأتي بعد انكماش سنوي قياسي بلغ 28.8 بالمئة خلال الربع الثاني.

وقال مكتب مجلس الوزراء في بيان إن الاستهلاك الخاص ارتفع بنسبة 4.7 بالمئة على أساس ربع سنوي بعد انخفاض بنسبة 8.1 بالمئة في الفترة من أبريل إلى يونيو.

وانتعشت الصادرات بنسبة 7 بالمئة خلال الربع الثاني من يوليو إلى سبتمبر بعد انكماش بنسبة 17.4 بالمئة خلال الربع الثاني.

وتراجعت الواردات بنسبة 9.8 بالمئة خلال الربع الثالث بعد نموها بنسبة 2.2 بالمئة في الربع السابق.

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