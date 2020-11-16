وزير التجارة الأسترالي: اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة مهمة للغاية

شينخوا _ وصف وزير التجارة الأسترالي توقيع أكبر اتفاقية للتجارة الحرة في العالم بين 15 دولة بأنها التزام هام تجاه “التجارة والانفتاح والطموح”.

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وقال وزير التجارة والسياحة والاستثمار الأسترالي سيمون برمنغهام: “هذه اتفاقية مهمة للغاية من حيث توقيت حدوثها”.

ووقعت 15 دولة بما في ذلك الصين وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والأعضاء الـ10 برابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) يوم الأحد على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة بعد ثماني سنوات من المفاوضات.

ويمثل الموقعون على الاتفاقية ما يقرب من 30 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي وحوالي 30 بالمئة من سكان العالم.

وأضاف الوزير: “تشير هذه الاتفاقية إلى أن منطقتنا، التي تعد المنطقة الأكثر ديناميكية من الناحية الاقتصادية في العالم في العقود الأخيرة، لا تزال ملتزمة بالانفتاح والتجارة وسنستخدم ذلك كمنصة ونقطة انطلاق للتعافي في عصر ما بعد كوفيد-19”.

وأوضح أن “أستراليا بلد تعتمد فيه وظيفة من كل خمس وظائف على التجارة، ونحن نعلم أن تحقيق وصول أفضل لمزارعينا وشركاتنا يعني توفير المزيد من فرص العمل للأستراليين بشكل عام”.

وأشار برمنغهام إلى أن الشركات الأسترالية في مجالات التعليم والرعاية الصحية والمحاسبة والهندسة والخدمات القانونية ستستفيد إلى أقصى حد من الاتفاقية، مما سيسمح لها بفتح مكاتب في جميع أنحاء البلدان المشاركة.

من المتوقع أن تُستأنف الاجتماعات الشخصية بين وزراء التجارة في الدول المنضوية تحت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة في عام 2021.

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