- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
سي إن بي سي _ ارتفع الإنتاج الصناعي الصيني بوتيرة أسرع من المتوقع في أكتوبر، بينما استمرت مبيعات التجزئة في التعافي وإن كان بوتيرة أبطأ من المتوقع مع خروج ثاني أكبر اقتصاد في العالم من الركود الذي صاحب انتشار فيروس كورونا.
إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج
وأظهرت بيانات من مكتب الإحصاء الوطني ارتفاع الإنتاج الصناعي الصيني بنسبة 6.9% في أكتوبر مقارنة بالعام السابق، بما يتماشى مع مكاسب سبتمبر. وكان محللون استطلعت آراءهم توقعوا زيادة بنسبة 6.5%.
اضغط لتحميل العدد الرابع والسبعون من نشرة دوت الخليج
خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الإنتاج الصناعي الصيني يرتفع بنسبة 6.9% في أكتوبر على أساس سنوي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.