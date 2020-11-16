السويدي للتجارة توقع عقد بقيمة 90 مليون دولار لتنفيذ منظومة النقل الذكي للطرق السريعة

رنا ممدوح _ وقعت شركة السويدي اليكتريك للتجارة والتوزيع إحدى شركات السويدي إليكتريك – المملوكة بنسبة 99.86%- عقد بقيمة 90 مليون دولار لتنفيذ مشروع منظومة النقل الذكي للطرق السريعة ITS لصالح الحكومة المصرية.

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وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن المشروع سيتم تنفيذه خلال 18 شهر من تاريخ توقيع العقد.

أضافت أن منظومة النقل الذكي تتضمن نظام إدارة المرور ونظام تحصيل الرسوم، بالإضافة لمركز التحكم الرئيسي للمنظومة ويقع في العاصمة الإدارية الجديدة.

وتتضمن المرحلة الأولى للمشروع 6 طرق بإجمالي طول 1079 كيلو متر، موزعة كالتالي:

– طريق شبرا بنها الحر بطول 40 كيلو متر .

– طريق القاهرة – الإسماعيلة – بورسعيد بطول 195 كيلو متر.

– طريق القاهرة – الإسكندرية بطول 220 كيلو متر.

– طريق القاهرة – العين السخنة بطول 110 كيلو متر.

– طريق القاهرة السويس بطول 134 كيلو متر.

– طريق الدائري الإقليمي بطول 380 كيلو متر.

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