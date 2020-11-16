مال وأعمال

السويدي للتجارة توقع عقد بقيمة 90 مليون دولار لتنفيذ منظومة النقل الذكي للطرق السريعة

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رنا ممدوح  _ وقعت شركة السويدي اليكتريك للتجارة والتوزيع إحدى شركات السويدي إليكتريك – المملوكة بنسبة 99.86%- عقد بقيمة 90 مليون دولار لتنفيذ مشروع منظومة النقل الذكي للطرق السريعة ITS لصالح الحكومة المصرية.

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وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن المشروع سيتم تنفيذه خلال 18 شهر من تاريخ توقيع العقد.

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أضافت أن منظومة النقل الذكي تتضمن نظام إدارة المرور ونظام تحصيل الرسوم، بالإضافة لمركز التحكم الرئيسي للمنظومة ويقع في العاصمة الإدارية الجديدة.
وتتضمن المرحلة الأولى للمشروع 6 طرق بإجمالي طول 1079 كيلو متر، موزعة كالتالي:
– طريق شبرا بنها الحر بطول 40 كيلو متر .
– طريق القاهرة – الإسماعيلة – بورسعيد بطول 195 كيلو متر.
– طريق القاهرة – الإسكندرية بطول 220 كيلو متر.
– طريق القاهرة – العين السخنة بطول 110 كيلو متر.
– طريق القاهرة السويس بطول 134 كيلو متر.
– طريق الدائري الإقليمي بطول 380 كيلو متر.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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