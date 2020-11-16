مينا للاستثمار تتحول للخسارة مسجلة صافي مجمع بمبلغ 16.2 مليون جنيه في 9 أشهر

رنا ممدوح _ تحولت شركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري، إلى الخسارة مسجلة صافي مجمع بمبلغ 16.249 مليون جنيه، في خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، مقابل 12.539 مليون جنيه صافي خسائر بالفترة المناظرة، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

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وتراجعت إيرادات النشاط وفقاً للقوائم المالية المرسلة للبورصة اليوم، إلى 1.764 مليون جنيه، وذلك في الفترة من بداية يناير وحتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 35.206 مليون جنيه بالفترة المقارنة من عام 2019.

وسجلت الشركة مجمل خسائر خلال نفس الفترة بمبلغ 4.955 مليون جنيه، مقابل 21.212 مليون جنيه مجمل أرباح بالفترة المماثلة.

وبلغت تكاليف النشاط بأول تسعة أشهر من العام الجاري مبلغ 2.340 مليون جنيه، مقابل 11.718 مليون جنيه بالفترة المناظرة.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، فتحولت الشركة إلى الخسارة مسجلة صافي بمبلغ 7.996 مليون جنيه، خلال نفس الفترة مقابل 11.905 مليون جنيه صافي أرباح بالفترة المقارنة من عام 2019.

وتراجعت إيرادات النشاط في خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 1.367 مليون جنيه، مقابل34.978 مليون جنيه بالفترة المناظرة.

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