البورصة تصعد 0.14% في مستهل التعاملات بدعم من مشتريات العرب

رنا ممدوح _ افتتحت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي بدعم من القوى الشرائية للمستثمرين العرب.

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وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.14% ليتداول عند مستوى 10968 نقطة.

وسجل سهم البنك التجاري الدلوي- مصر، صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني انخفاضاً هامشياً بنسبة 0.05%، ليتداول عند مستوى 64 جنيه.

وارتفع كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.15%، و 0.15% على التوالي.

وسجلت أحجام التداولات مبلغ 84.119 مليون جنيه على 93 شركة من خلال 2.776 ألف عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 33 شركة مقابل تراجع 20 في حين لم تتغير أسعار 41.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 4.4 مليون جنيه، منها 2.958 مليون جنيه للأفراد، و1.441 مليون جنيه للمؤسسات.

في حين سيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين المصريين، وسجلوا صافي بقيمة 3.986 مليون جنيه، منها 3.539 مليون جنيه للأفراد، و447.552 ألف جنيه للمؤسسات.

وسجلت تعاملات المؤسسات الأجنبية صافي بيع بقيمة 413.250 ألف جنيه وسط غياب لنشاط الأفراد.

وتصدر سهم السعودية المصرية للاستثمار والتمويل قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 9.98%، تلاه سهم النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية بنسبة 4.66%، ثم سهم الوادي العالمية للاستثمار والتنمية بنسبة 4.31%.

في حين تصدر سهم الإسماعيلية مصر للدواجن قائمة الأكثر انخفاضاً بنسبة 3.34%، تلاه سهم العز للسيراميك والبورسلين- الجوهرة بنسبة 3.20%، ثم سهم برايم القابضة للاستثمارات المالية بنسبة 2.40%.

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