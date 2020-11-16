وول مارت الأمريكية تبيع 85 % من سييو اليابانية بقيمة 1.6 مليار دولار

وكالات _ أعلنت سلسلة متاجر التجزئة الأمريكية العملاقة وول مارت توصلها إلى اتفاق لبيع حصص كبيرة من أسهم سلسلة المتاجر اليابانية سييو جي.كيه إلى شركتي كيه.كيه.آر الأمريكية وراكوتين اليابانية.

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ووفقا للصفقة ستشتري كيه.كيه.آر 65 في المائة من أسهم سييو في حين سيشتري فرع جديد لشركة راكوتين 20 في المائة من الأسهم. وتقدر قيمة سلسلة المتاجر اليابانية وفقا لهذه الصفقة بنحو 172.5 مليار ين (1.6 مليار دولار). وستحتفظ وول مارت بحصة قدرها 15 في المائة من أسهم سييو.

ووفقا لشروط الصفقة ستظل سييو قادرة على استمرار الاستفادة من أفضل أساليب وول مارت العالمية في مجال تجارة التجزئة كما سيستمر ليونيل ديسكلي كرئيس تنفيذي للشركة خلال فترة انتقالية لينتقل بعدها إلى منصب آخر داخل وول مارت.

وستشكل الشركات الثلاث وول مارت وكيه.كيه.آر وراكوتين مجلس مديرين جديد لشركة سييو يركز على صناعة القرارات على الصعيد المحلي ويخطط لتعيين

رئيس تنفيذي جديد للشركة بعد اتمام المرحلة الانتقالية.

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