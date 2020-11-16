بالم هيلز للتعمير تحقق 514.5 مليون جنيه أرباح مجمعة في 9 أشهر

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رنا ممدوح _ سجلت شركة بالم هيلز للتعمير، تراجعاً في صافي الأرباح المجمعة بنسبة 5.5%، لتصل إلى 514.546 مليون جنيه، في خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، مقابل 544.311 مليون جنيه بالفترة المناظرة من عام 2019.
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وانخفضت صافي إيرادات النشاط وفقاً للقوائم المالية المرسلة للبورصة اليوم، إلى 3.549.216 مليار جنيه، وذلك من بداية يناير وحتى 30 سبتمبر الماضي، مقابل 3.620.020 مليار جنيه بالفترة المقارنة من عام 2019.
وتراجع مجمل ربح النشاط خلال نفس الفترة إلى 1.320.135 مليار جنيه، مقابل 1.444.916 مليار جنيه بالفترة المماثلة.
وسجلت تكاليف النشاط مبلغ 2.214.889 مليار جنيه، بأول تسعة أشهر من العام الحالي، مقابل 2.147.166 مليار جنيه بالفترة المناظرة.
وبلغ نصيب السهم في الأرباح 0.167 جنيه، مقابل 0.175 جنيه بالفترة المقارنة من عام 2019.
وعلى مستوى الأعمال المستقلة، فقفزت صافي أرباح الشركة إلى 445.278 مليون جنيه، في خلال أول 9 أشهر من عام 2020، مقابل 243.065 مليون جنيه بالفترة المقارنة من عام 2019.
وصعدت صافي إيرادات النشاط خلال نفس الفترة إلى 2.039.310 مليار جنيه، مقابل 1.882.993 مليار جنيه بالفترة المقارنة.
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