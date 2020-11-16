مصادر لحابي: الإمارات دبي الوطني مستمر في سباق صفقة بلوم مصر وسيتقدم بعرض

أمنية إبراهيم _ قالت مصادر وثيقة الصلة بسباق الاستحواذ على بنك بلوم مصر، أن بنك الإمارات دبي الوطني الإماراتي مستمر في المنافسة وأنه لم يخرج من السباق.

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كانت بوابة قناة العربية قد نشرت منذ قليل خبرا عن خروج الإمارات دبي من مفاوضات الاستحواذ على بلوم مصر.

وأكدت المصادر أن الإمارات دبي سيتقدم بعرض الاستحواذ خلال الأيام المقبلة.

كانت جريدة دوت الخليج قد إنفردت عبر عددها الأسبوعي ونشرتها اليومية وبوابتها الإلكترونية بالكشف عن جميع خيوط ملف بيع بنك بلوم مصر، والتي بدأت بخوض الإمارات دبي لسباق الاستحواذ، ثم انضم للمنافسة بنك المؤسسة العربية المصرفية ABC.

وأكدت المصادر أن بنك إيه بي سي، اقترب بالفعل من إنهاء عمليات الفحص الفني النافي للجهالة لبنك بلوم مصر، وأنه من المرتقب أيضا أن يتقدم بعرضه في أقرب وقت ممكن.

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