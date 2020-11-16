مال وأعمال

الأسهم الأوروبية ترتفع بفضل بيانات صينية تعزز الأمل في التعافي

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– ارتفعت الأسهم الأوروبية يوم الاثنين وحومت قرب أعلى مستوياتها في تسعة أشهر بعدما أدت بيانات صينية قوية وآمال في لقاح مضاد لكوفيد-19 لتجدد الرهانات على تعاف اقتصادي أسرع.

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وزاد إنتاج المصانع الصينية بوتيرة أسرع من التوقعات في أكتوبر وارتفعت مبيعات التجزئة مع اشتداد زخم التعافي بثاني أكبر اقتصاد في العالم من تداعيات كوفيد-19.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.7 بالمئة بحلول الساعة 0805 بتوقيت جرينتش، وحققت أسهم قطاعي البنوك والسفر أعلى المكاسب.

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وتقدم سهم مجموعة فودافون، ثاني أكبر مشغل للهواتف المحمولة في العالم، 2.6 بالمئة بعدما قالت إنها تزداد ثقة في أدائها للعام بأكمله بعد أداء ضعيف في النصف الأول.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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