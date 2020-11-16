سوديك توقع عقود مقاولات بقيمة مليار جنيه في مشروع سوديك إيست العام المقبل

ماجد شريف: نعتزم تنفيذ عملية توريق أو تخصيم مع بدء التسليم في المشروع

40 مليار جنيه إجمالي المبيعات المستهدفة و17 شركة تتولى الإنشاءات

بكر بهجت _ تعتزم شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار «سوديك»، توقيع عقود مقاولات بقيمة مليار جنيه في مشروع «سوديك إيست» الذي تقيمه في القاهرة الجديدة خلال العام المقبل، لترفع إجمالي قيمة الإسنادات إلى 2.2 مليار جنيه.

إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

وقال ماجد شريف، العضو المنتدب للشركة في تصريحاته لنشرة دوت الخليج الصادرة عن بوابة دوت الخليج جورنال، خلال الجولة التي نظمتها الشركة أمس، إن المشروع يعمل به نحو 17 شركة مقاولات تتولى أعمال البنية الأساسية والحفر والخرسانات، وبدأت أعمال الإنشاءات في المشروع بشهر يونيو من العام الماضي، ومن المقرر أن تبدأ التسليمات في شهر نوفمبر من العام المقبل.

ولفت إلى ان المشروع يقام على مساحة 655 فدانًا بالشراكة مع شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، بنسبة 70% لشركة سوديك و30% لشركة مصر الجديدة، مع الاتفاق على وضع حد أدنى لحصة شركة مصر الجديدة من العوائد تلتزم بها سوديك، مشيرًا إلى أن المشروع يضم 4988 وحدة “فيلات ووحدات” موزعة على 3 مراحل، بمساحات 241 فدانًا للمرحلة الأولى، و225 فدانًا للمرحلة الثانية، و189 فدانًا للمرحلة الثالثة.

وأشار إلى أنه تم خلال فترة العام ونصف الأخيرة استكمال أكثر من 84% من الهياكل الخرسانية، وأكثر من 85% من البنية التحتية، وأنه من المقرر أن يتم تسليم 387 وحدة، ضمن المرحلة الأولى التي يجري تنفيذها في نوفمبر من العام المقبل.

وتابع أن المرحلة الأولى تضم 928 فيلا و780 وحدة، وضخت الشركة حتى الآن نحو 1.2 مليار جنيه في الإنشاءات، مشيرًا إلى أن الاستثمارات الإجمالية للمشروع تصل إلى نحو 17 مليار جنيه بخلاف قيمة الأرض، ومن المستهدف أن تصل مبيعاته الإجمالية إلى نحو 40 مليار جنيه، وأنه من المقرر أن يتم مد الكهرباء لتلك المرحلة في يناير المقبل، على أن تتواصل أعمال الإنشاءات وفق الجدول الزمني المتفق عليه.

وأوضح شريف أنه مع بدء التسليمات خلال العام المقبل فإن الشركة ستتجه إلى إحدى الوسائل التمويلية والمتمثلة في التخصيم أو التوريق، في ظل سياستها الرامية إلى توفير احتياجاتها المالية عبر تلك الوسائل، موضحًا أن المركز المالي القوي للشركة يمكنها من توفير السيولة اللازمة عبر أي من الوسائل التمويلية المصرفية وغير المصرفية.

ولفت إلى أنه بالنسبة للربع الأخير من العام الجاري فإنه من المتوقع أن تواصل الشركة تحقيق معدلات إيجابية على غرار ما شهده الربع الثالث من نمو كبير في النتائج على جميع الأصعدة، مشيرًا إلى أن الشركة نجحت في تعويض جزء كبير من التأثيرات التي شهدها الربع الثاني والتي نجمت عن إجراءات التباعد الاجتماعي التي أقرتها الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وحققت سوديك، نموًّا في صافي الأرباح المجمعة بنسبة 6.3%، لتصل إلى 537.847 مليون جنيه، في خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مقابل 506.093 مليون جنيه بالفترة المناظرة، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية، في حين تراجع إجمالي إيرادات النشاط وفقًا للقوائم المالية المرسلة للبورصة الأسبوع الماضي، إلى 3.151.403 مليار جنيه، في خلال الفترة من بداية يناير وحتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 3.405.661 مليار جنيه بالفترة المقارنة.

اضغط لتحميل العدد الرابع والسبعون من نشرة دوت الخليج

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج