اليورو يسجل ذروة أسبوع وآمال اللقاح ترفع معنويات المستثمرين

– انخفض الدولار وصعد اليورو والجنيه الإسترليني في مستهل تداولات الأسبوع وسط حالة من التفاؤل في أوساط المستثمرين بعد بيانات قوية من آسيا وآمال بالتوصل إلى لقاح ناجع للوقاية من كوفيد-19.

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ورغم المخاوف من تجدد الإصابات العالمية بالفيروس، ظل المستثمرون متفائلين بلقاح سينقذ الاقتصاد العالمي، مما ساهم في صعود أسواق الأسهم في أنحاء العالم وتعافي العملات عالية المخاطر.

وتشجع المستثمرون على المخاطرة في ضوء دلائل على أن بريطانيا والاتحاد الأوروبي قد يحرزان تقدما في المفاوضات الخاصة باتفاق تجاره بعد انسحاب لندن من الاتحاد.

ونزل مؤشر الدولار 0.2 بالمئة إلى 92.573.

وزاد اليورو 0.3 بالمئة إلى أعلى مستوى في أسبوع عند 1.1868 دولار بينما حققت العملات الحساسة للمعنويات العالمية مكاسبة قوية.

وقال المحللون في كومرتس بنك إن ثقة المستثمرين بأن منطقة اليورو أفضل استعدادا لإطلاق إجراءات تحفيز مقارنة مع الكونجرس الأمريكي المنقسم قد ساعدت أيضا.

وزاد الإسترليني إلى 1.3242 دولار، ثم استقر عند 1.3219 دولار، مرتفعا 0.1 بالمئة. ومقابل اليورو، انخفضت العملة البريطانية قليلا إلى 89.75 بنس.

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