سعر الدولار مستقر أمام الجنيه في غالبية البنوك

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شاهندة إبراهيم – سجل سعر صرف الدولار استقرارًا أمام الجنيه حتى منتصف تعاملات اليوم الإثنين، في غالبية البنوك، فيما شهد تحركا طفيفا في بنكين.
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واستقر سعر صرف الدولار في بنكي الأهلي المصري ومصر عند مستوى الأمس مسجلًا 15.60 جنيه للشراء و15.70 جنيه للبيع.
كما ثبت الدولار الأمريكي في بنوك: التجاري الدولي والإسكندرية والعربي الإفريقي الدولي والتعمير والإسكان وبلوم حول 15.59 جنيه للشراء و15.69 جنيه للبيع.
وحافظ الأخضر على مستواه أيضًا في بنك إتش إس بي سي متداولًا عند 15.57 جنيه للشراء، و15.67 جنيه للبيع.
فيما ارتفع الدولار بواقع قرشًا في بنكي عوده والأهلي الكويتي، ليصل إلى15.60 جنيه للشراء و15.70 جنيه للبيع، في مقابل 15.59 جنيه للشراء و15.69 جنيه للبيع بإغلاق الأحد.
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