سعر الدولار مستقر أمام الجنيه في غالبية البنوك

شاهندة إبراهيم – سجل سعر صرف الدولار استقرارًا أمام الجنيه حتى منتصف تعاملات اليوم الإثنين، في غالبية البنوك، فيما شهد تحركا طفيفا في بنكين.

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واستقر سعر صرف الدولار في بنكي الأهلي المصري ومصر عند مستوى الأمس مسجلًا 15.60 جنيه للشراء و15.70 جنيه للبيع.

كما ثبت الدولار الأمريكي في بنوك: التجاري الدولي والإسكندرية والعربي الإفريقي الدولي والتعمير والإسكان وبلوم حول 15.59 جنيه للشراء و15.69 جنيه للبيع.

وحافظ الأخضر على مستواه أيضًا في بنك إتش إس بي سي متداولًا عند 15.57 جنيه للشراء، و15.67 جنيه للبيع.

فيما ارتفع الدولار بواقع قرشًا في بنكي عوده والأهلي الكويتي، ليصل إلى15.60 جنيه للشراء و15.70 جنيه للبيع، في مقابل 15.59 جنيه للشراء و15.69 جنيه للبيع بإغلاق الأحد.

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