مكاسب البورصة تصعد إلى 0.3% في منتصف التعاملات بدعم من مشتريات العرب

رنا ممدوح _ واصلت مؤشرات البورصة المصرية الصعود في منتصف تعاملات اليوم، بدعم من القوى الشرائية للمستثمرين العرب.

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وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.3%، ليتداول عند مستوى 10985 نقطة.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي – مصر، صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني انخفاضا بنسبة 0.05%، ليتداول عند مستوى 64 جنيه.

وارتفع كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.43%، و0.42% على الترتيب.

وسجلت أحجام التداولات مبلغ 616.580 مليون جنيه، على 171 شركة من خلال 20.119 ألف عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 89 شركة مقابل تراجع 56 في حين لم تتغير أسعار 26.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 23.409 مليون جنيه، منها 18.305 مليون جنيه للأفراد، و5.104 مليون جنيه للمؤسسات.

في حين سيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين المصريين وسجلوا صافي بقيمة 15.174 مليون جنيه، بضغط من الأفراد التي حققت صافي مبيعات بقيمة 21.245 مليون جنيه، مقابل 6.070 مليون جنيه صافي شراء من المؤسسات.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 8.234 مليون جنيه، بدفع من المؤسسات التي حققت صافي مبيعات بقيمة 10.146 مليون جنيه، مقابل 1.911 مليون جنيه صافي شراء من الأفراد.

وتصدر سهم السعودية المصرية للاستثمار والتمويل قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 9.98%، تلاه سهم اسيوط الاسلامية الوطنية للتجارة والتنمية بنسبة 9.70%، ثم سهم اكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية بنسبة 9.47%.

في حين تصدر سهم كفر الزيات للمبيدات والكيماويات قائمة الأكثر انخفاضاً بنسبة 6.29%، تلاه سهم ابن سينا فارما بنسبة 4.22%، ثم سهم اسمنت بورتلاند طرة المصرية بنسبة 3.78%.

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