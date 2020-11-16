بلومبرج: إندماج إنديفور ـ ساويرس ونيرانجا لتعدين الذهب

بلومبرج _ اتفقت شركة إنديفور للتعدين ، منتج الذهب المدعوم من الملياردير المصري نجيب ساويرس ، على شراء شركة تيرانجا جولد كورب في أحدث صفقة لإعادة تشكيل القطاع.

إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

وقالت إنديفور الأسبوع الماضي إنها تناقش صفقة “اندماج متساوية” مع تيرانجا بعد أن أبلغت بلومبرج عن المحادثات لأول مرة. تقدم إنديفور علاوة بنسبة 5.1% على سعر إغلاق تيرانجا يوم الجمعة ، وتقدر قيمة أسهمها عند 2.44 مليار دولار كندي (1.86 مليار دولار) ، وفقًا لحسابات بلومبرج.

ستنتج الشركة المندمجة حوالي 1.5 مليون أوقية من الذهب سنويًا عبر غرب إفريقيا ، مما يجعلها واحدة من أكبر 10 منتجين. كما تخطط أيضًا للحصول على إدراج في بورصة لندن ، وهو هدف طويل الأجل للرئيس التنفيذي لشركة إنديفور سيباستيان دي مونتيسوس.

وقال دي مونتيسوس في بيان يوم الاثنين “سيصبح الكيان المدمج منتجًا كبيرًا جديدًا للذهب ويتمتع بملف تعريف محسن لأسواق رأس المال ، مدعومًا بميزانية عمومية جيدة وقدرات تدفق نقدي قوية لدعم توزيعات أرباح مستدامة”.

تعرض إنديفور 0.47 من أسهمها لكل سهم في تيرانجا. وهذا يعني أن المساهمين الحاليين في إنديفور وتيرانجا سيمتلكون حوالي 66% و 34% على التوالي من الشركة المندمجة.

ستستثمر La Mancha ، التي يمتلك من خلالها ساويرس حصته في Endeavour ، 200 مليون دولار أخرى في الشركة المندمجة ، مما يترك لها حصة 19 %.

ويدعم أكبر مساهمي Teranga ، بما في ذلك Barrick ، الصفقة.

اضغط لتحميل العدد الرابع والسبعون من نشرة دوت الخليج

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج