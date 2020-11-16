مينا للاستثمار تقرر تجزئة القيمة الإسمية للسهم إلى جنيه وزيادة رأسمالها بمبلغ 150 مليون جنيه

رنا ممدوح _ وافق مجلس إدارة شركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري، في جلسته المنعقدة أمس، بالإجماع على تقديم مقترح للجمعية العامة غير العادية بشأن تجزئة القيمة الأسمية للسهم على عدد 2 أسهم.

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وسيسفر عن ذلك وفقاً لإفصاح الشركة المرسل للبورصة اليوم، أن تكون القيمة الأسمية للسهم 1 جنيه بدلا من جنيهان، وتعديل عدد أسهم رأس المال لتصبح 150 مليون سهم بدلا من 75 مليون سهم، وذلك بغرض توسيع قاعدة الملكية.

كما وافق مجلس الإدارة على تقديم مقترح للجمعية العامة غير العادية بشأن زيادة رأسمالها المصدر من 150 مليون جنيه إلى 300 مليون جنيه بزيادة قدرها 150 مليون جنيه.

وأفادت الشركة، أن الزيادة نقدية تمول عن طريق دعوة قدامي المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة كل بحسب نسبة مساهمته في رأسمال الشركة.

من خلال إصدار عدد 150 مليون سهم يتم الاكتتاب فيها بالقيمة الإسمية بواقع 1 جنيه للسهم الواحد.

بالإضافة إلى مصروفات اصدار بواقع 2 قرش للسهم الواحد، ويتم زيادة رأس المال المصدر نقدا مع أعمال تداول حق الاكتتاب في أسهم الزيادة منفصلا عن السهم الأصلي.

وبحسب البيان فسيتم تنفيذ زيادة رأس المال المصدر فور إتمام تنفيذ عملية تجزئة القيمة الاسمية للسهم واثارها.

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