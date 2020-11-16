الليرة التركية تتراجع أمام الدولار بعد مكاسب الأسبوع الماضي

سي إن بي سي _ تراجعت قيمة الليرة التركية أكثر من 0.6% لتسجل 7.73 للدولار، بعد زيادة 12% الأسبوع الماضي بفضل توقعات لسياسة اقتصادية أكثر رشدا عقب تعهدات بنموذج اقتصادي جديد.

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هذا وارتفعت الليرة إلى 7.6045 في وقت سابق اليوم، وهو أقوى مستوى لها منذ 25 سبتمبر ، مقابل 7.6800 عند الإغلاق يوم الجمعة. لكن بحلول الساعة 09:53 بتوقيت جرينتش، سجلت 7.7300 ليرة للدولار.

وجاء الاتجاه الصعودي في الأسبوع الماضي بعد إقالة محافظ البنك المركزي المصري واستقالة وزير المالية.

وبحسب استطلاع أجرته ، من المتوقع أن يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة إلى 15% في الأسبوع الحالي، وهو ما سيكون زيادة كبيرة بعدما اعتاد اللجوء إلى إجراءات غير مباشرة لتشديد السياسة النقدية منذ يوليو.

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