القاهرة للدواجن تحقق 112.02 مليون جنيه أرباح مجمعة في 9 أشهر بانخفاض 26.9%

رنا ممدوح _ سجلت شركة القاهرة للدواجن، تراجعاً في صافي الأرباح المجمعة بنسبة 26.9%، لتصل إلى 112.021 مليون جنيه، في خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 153.229 مليون جنيه بالفترة المناظرة، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

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وتراجعت المبيعات وفقاً للقوائم المالية المرسلة للبورصة اليوم، إلى 3.085.355 مليار جنيه، وذلك من بداية يناير وحتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 3.379.093 مليار جنيه بالفترة المقارنة من عام 2019.

في حين صعد مجمل الربح خلال نفس الفترة إلى 420.721 مليون جنيه، مقابل 417.261 مليون جنيه بالفترة المماثلة.

وسجلت تكلفة المبيعات مبلغ 2.664.633 مليار جنيه، بأول تسعة أشهر من العام الجاري، مقابل 2.961.831 مليار جنيه بالفترة المناظرة.

وانخفضت أرباح التشغيل خلال نفس الفترة إلى 200.484 مليون جنيه، مقابل 267.057 مليون جنيه بالفترة المقارنة من عام 2019.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، فتحولت الشركة إلى الخسارة مسجلة صافي بمبلغ 54.963 مليون جنيه، وذلك من بداية يناير وحتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 18.549 مليون جنيه صافي ربح بالفترة المقارنة.

وتراجعت المبيعات خلال نفس الفترة إلى 332.933 مليون جنيه، مقابل 468.852 مليون جنيه بالفترة المناظرة.

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