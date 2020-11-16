معيط: 2800 شركة تنتهي من التطبيق الفعلي الإلزامي للفاتورة الإلكترونية بحلول مايو المقبل

فاروق يوسف _ قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن المرحلة الأولى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية تأتي في إطار جهود الدولة للتوجه نحو التحول الرقمي.

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أضاف خلال مؤتمر صحفي يعقد الآن، إنه يجرى التجهيز لمرحلة الإيصال الإلكتروني، والذي من المقرر البدء فيه بعد انتهاء المراحل الأخيرة من نظام الفاتورة الإلكترونية.

وتابع، إنه بحلول مايو من عام 2021 ستكون الشركات الموجودة في مركز كبار الممولين ويبلغ عددهم 2800 شركة، على النظام الإلكتروني.

وأشار إلى أن هناك 134 شركة بدأت التطبيق الفعلي الإلزامي للفاتورة الإلكترونية، ومن المقرر ضم 350 شركة جديدة بحلول نهاية الشهر الجاري.

وأردف، أن الاقتصاد المصري بات في تحول رقمي حقيقي، واصبح يحتسب بصورة لحظية.

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