وزير المالية: مستمرون في مشروعات الميكنة.. ودمج مصلحتي ضريبة الدخل والقيمة المضافة قريبا

فاروق يوسف _ أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية على أنه يجرى تنفيذ العديد من مشروعات الميكنة خلال الفترة الجارية، ينتهي بعضها بنهاية الشهر القادم.

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وأضاف خلال مؤتمر صحفي يعقد الآن، أن الوزارة مستمرة في إعادة هيكلة قطاعاتها بما يحقق تطبيق آليات التحول الرقمي، لتحقيق أقصى الاستفادة للاقتصاد المصري، للإنفاق على رغبات واحتياجات المواطنين.

وتابع، إن أهم المشروعات التي يجرى العمل عليها حاليًا، دمج مصلحتي ضريبة الدخل، والقيمة المضافة، والانتهاء منها قريبًا.

واستطرد، هناك أيضًا ميكنة الإجراءات والتي ستبدأ الشهر القادم، وأيضًا مكافحة التهرب الضريبي، ودمج بعض القطاعات الأخرى.

ولفت إلى ان الوزارة وضعت خطة التطبيق للإيصال الإلكتروني، ويتم العمل عليها حاليًا للانتهاء منها على أكمل وجه.

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