مصر تبيع أذون خزانة دولارية حجمها 1.585 مليار دولار

– قال البنك المركزي المصري المصري يوم الاثنين إن مصر باعت أذون خزانة مقومة بالدولار لأجل عام بقيمة 1.585 مليار دولار عند متوسط عائد 3.394 بالمئة. إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج تحل الأذون محل أدوات مماثلة بقيمة 1.56 مليار دولار مستحقة في 17 نوفمبر. كان وزير المالية المصري محمد معيط قال الأسبوع الماضي إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية تبلغ 21 مليار دولار.ا ضغط لتحميل العدد الرابع والسبعون من نشرة دوت الخليج خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

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