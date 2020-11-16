معيط: أول فاتورتين إلكترونيتين لصالح الصباغون المتحدون ومجموعة زهران.. وعرضهما على رئيس الجمهورية

بدأت وزارة المالية أمس، تطبيق المرحلة الأولى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، أمس، على 134 شركة.

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ووفق وزارة المالية، فإن المستهدف تطبيق المرحلة الأخيرة للمنظومة الجديدة بنهاية مايو 2020، ليصل عددهم إلى 2800 شركة.

وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه تم إصدار أول فاتورتين إلكترونية أمس، وتم عرضهم على رئيس الجمهورية اليوم.

وكانت الفاتورتين لصالح شركة الصباغون المتحدون تعمل في مجال صباغة وتجهيز الأقمشة القطنية والتريكو.

والفاتورة الثانية كانت لصالح مجموعة زهران للتوقيع الالكتروني.

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