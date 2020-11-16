شركة التعمير والإسكان توقع عقد تطوير مشروع سكني متكامل بمستقبل سيتي

دوت الخليج- وقعت شركة التعمير والإسكان للاستثمار العقاري، إحدى شركات بنك التعمير والإسكان، عقدا مع شركة المستقبل للتنمية العمرانية، بهدف تنمية وتطوير مشروع مجتمع عمراني وسكني متكامل بالمرحلة الثالثة بمستقبل سيتي.

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وقال حسن غانم، رئيس مجلس إدارة شركة التعمير والإسكان للاستثمار العقاري، والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، إن خطة الشركة تتماشى مع استراتيجية الدولة لإقامة مجتمعات عمرانية وتنموية بالمدن الجديدة التي أسهمت في إحداث قفزة تنموية في مجالات توفير الخدمات، والإسكان، وفرص العمل.

وتهدف شركة التعمير والإسكان إلى المزيد من التوسع الاستثماري خلال المرحلة القادمة متمثلا في شراء الأراضي وتنفيذ وتطوير مشروعات تنموية عمرانية جديدة متكاملة في المدن الجديدة التي تستهدفها الدولة في خطتها التنموية، بحسب بيان الشركة.

وأضاف غانم، أن هذا المشروع يعد باكورة المشروعات الجديدة للشركة، ويهدف لتنمية مجتمع عمراني حديث متكامل بمدينة مستقبل سيتي.

وأكد غانم أن شركة التعمير والإسكان لا تهدف فقط لإنشاء مجتمعات سكنية بل تؤمن بأهمية خلق حياة حديثة متكاملة وخدمات شاملة، وتعتمد في مشاريعها على تخطيط أكثر كفاءة وحلول ذكية، بالإضافة إلى استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وأوضح غانم، أنه تم تأسيس شركة للخدمات تعتبر من أكبر الشركات التابعة لبنك التعمير والإسكان للإدارة والحفاظ على المنتجعات السكنية والسياحية، حرصا على نجاح المشروعات والاستدامة.

وكشف غانم، عن دراسة شركة التعمير والإسكان تنفيذ مشروعات كبرى في مدن مختلفة من بينها مدينة الشيخ زايد، الساحل الشمالي والعين السخنة.

من جانبه قال عصام ناصف، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المستقبل للتنمية العمرانية، والمطور العام لمشروع مستقبل سيتي بالقاهرة الجديدة، إن التعاون مع شركة التعمير والإسكان يأتي في إطار حرص الشركة على التعاقد مع المطورين الجادين الذين يمتلكون القدرات والموارد والملاءة المالية لتحقيق رؤية الشركة ومخطط التنمية والتطوير المتكامل للمشروع.

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