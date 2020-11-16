هيونداي توسان تحسم صدارة الرياضية بفارق طفيف عن كيا سبورتاج

شاهندة إبراهيم – حققت المركبات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV-C مبيعات مجتمعة وصلت إلى 27 ألف و 532 وحدة، وفقًا لأحدث إحصائيات صادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات “أميك”.

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ويرصد التقرير التالي قائمة بأبرز السيارات التي هيمنت على المراكز الخمس الأولى في ترتيب العربات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV-C خلال الفترة الممتدة من يناير وحتى سبتمبر الماضي، إلى جانب التعرف على القوائم السعرية الرسمية المعتمدة لدى وكلائها المحليين.

احتدمت المنافسة بين السيارتين ذات المنشأ الكوري هيونداي توسان وكيا سبورتاج على المركز الأول، لتحسمه الأولى بفارق طفيف، إذ استحوذت على حصة سوقية بلغت ما يوازي 18.1%، فيما اقتنصت الأخرى ما يمثل نحو 17.9%.

وتقدم مجموعة جي بي أوتو للسيارات، وكيل العلامة الكورية هيونداي توسان بنوعين من المحركات الأول رباعي الاسطوانات أما الثاني مزود بشاحن تيربو، وتتوفر عبر 7 فئات من التجهيزات بأسعار تبدء من 409 ألف و900 جنيه، وحتى 559 ألف و900 جنيه.

فيما تعرض الشركة المصرية العالمية للسيارات للتجارة والتوكيلات، أيقونتها كيا سبورتاج من خلال 6 فئات بقيم من 399 ألف و900 جنيه، إلى 529 ألف و900 جنيه.

والجدير بالذكر أن، كانت “المصرية العالمية” قد حركت أسعار عدد من سيارات كيا صعودًا وهبوطًا في نوفمبر الجاري، لتستقر الفئة الأولى عند نفس مستويات الشهر المنقضي، لتقدم بنحو 399 ألف و900 جنيه.

في حين صعدت أسعار الفئة الثانية من السيارة كيا سبورتاج لتصبح بسعر 409 ألف و900 جنيه، بدلًا من 404 ألف و900 جنيه، لترتفع بذلك 5 آلاف جنيه في نوفمبر الجاري.

فيما قُدمت الفئة الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة بنفس سعر الشهر المنصرم، لتُباع الفئة الثالثة بقيمة 444 ألف و900 جنيه، بينما الرابعة بنحو 454 ألف و900 جنيه، والخامسة 489 ألف و900 جنيه، أما الفئة السادسة الكاملة 529.900 ألف و900 جنيه.

ولحقت السيارة الصينية شيري تيجو بقائمة المركبات الرياضية متعددة الاستخدامات الأكثر مبيعًا منذ بداية العام حتى الآن، بعدما أمنت حصة وصلت إلى 7.9% من السوق.

وتُسوق شركة جي بي أوتو للسيارات، العلامة الصينية شيري من خلال عدة نسخ وفئات متعددة وهي: تيجو 3، وتيجو 4، وتيجو 7، وتيجو8.

وتقدم شيري تيجو 3 من خلال فئة واحدة بسعر 239 ألف و900 جنيه، أما شيري تيجو 4 عبر فئتين بنحو 305 ألف جنيه للفئة القياسية والثانية بقيمة وصلت إلى 335 ألف جنيه.

ويعرض الوكيل الرسمي شيري تيجو 7 من خلال فئتين بأسعار تبدء من 277 ألف جنيه، إلى 301 ألف جنيه، كما يوفر شيري تيجو 8 عبر عبر فئة واحدة من التجهيزات بسعر 425 ألف جنيه.

وحلت العلامة الأمريكية شيفروليه كابتيفا في المركز الرابع، بعد أن توقفت حصتها السوقية عند 6.5%.

وتأتي شيفروليه كابتيفا التي يتم تقديمها في السوق المحلية من خلال شركة المنصور للسيارات، بأربع فئات، تبدء من 324 ألف و990 جنيه، إلى 389 ألف و990 جنيه.

وسيطرت السيارة الفرنسية رينو داستر على حصة بلغت نحو 6.1%، أودعتها في المركز الخامس.

وتوفر الشركة المصرية العالمية للتجارة والتوكيلات، السيارة الفرنسية رينو داستر عبر 3 فئات بأسعار رسمية تراوحت بين 278 ألف جنيه وحتى 336 الف جنيه.

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