الإسكندرية لتداول الحاويات تربح 367.8 مليون جنيه في 4 شهور بانخفاض 30%

رنا ممدوح – اعتمد مجلس إدارة شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، في جلسته اليوم، النتائج المالية للأربع أشهر المنتهية في أكتوبر الماضي، حيث سجلت تراجعا بنسبة 30%، لتصل إلى 367.789 مليون جنيه، مقابل 523.861 مليون جنيه بالفترة المناظرة.

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وأرجعت الشركة انخفاض أرباحها إلى تراجع إيرادات النشاط الجاري عن العام السابق بمبلغ 142.731 مليون جنيه ونتيجة أيضًا لانخفاض سعر صرف الدولار إلى 15.65 مقابل 16.09 العام السابق، حيث أن تعريفة الشركة بالدولار، ومايعادلها بالجنيه المصري، وفقاً لإفصاح الشركة المرسل للبورصة اليوم.

كما أشارت إلى انخفاض عدد الحاويات بنسبة 9%، ومن ضمن أسباب التراجع أيضا أن الفترة تضمنت خسائر فروق عملة بمبلغ 37.929 مليون جنيه نتيجة انخفاض سعر الدولار.

وتراجعت جملة إيرادات النشاط في الفترة من بداية يوليو حتى نهاية أكتوبر الماضي إلى 721.303 مليون جنيه، مقابل 864.034 مليون جنيه بالفترة المقارنة.

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