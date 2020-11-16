مال وأعمال

متوسط سعر الدولار يستقر قرب 15.69 جنيه للبيع

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شاهندة إبراهيم – استقر متوسط سعر الدولار أمام الجنيه، في تعاملات اليوم الإثنين، حيث سجل تحركا طفيفا للغاية لأعلى بواقع 0.05 قرش، ليبلغ 15.5947 جنيه للشراء و15.6947 جنيه للبيع.

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وبلغ متوسط سعر الدولار أمس الأحد: 15.5897 جنيه للشراء و15.6897 جنيه للبيع، بحسب البيانات المتوافرة على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي.

وعلى مستوى أسعار الدولار على شاشات البنوك، استقر الأخضر في بنكي الأهلي المصري ومصر مسجلًا 15.60 جنيه للشراء و15.70 جنيه للبيع.

كما ثبت الدولار الأمريكي في بنوك: التجاري الدولي والإسكندرية والعربي الإفريقي الدولي والتعمير والإسكان وبلوم حول 15.59 جنيه للشراء و15.69 جنيه للبيع.

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وظل الدولار محافظًا على مستواه في بنك إتش إس بي سي متداولًا عند 15.57 جنيه للشراء، و15.67 جنيه للبيع.

فيما ارتفع الدولار في تعاملات اليوم الإثنين بواقع قرشًا، في بنكي عوده والأهلي الكويتي، ليصل إلى 15.60 جنيه للشراء و15.70 جنيه للبيع، في مقابل 15.59 جنيه للشراء و15.69 جنيه للبيع بإغلاق الأحد.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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