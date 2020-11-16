متوسط سعر الدولار يستقر قرب 15.69 جنيه للبيع

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شاهندة إبراهيم – استقر متوسط سعر الدولار أمام الجنيه، في تعاملات اليوم الإثنين، حيث سجل تحركا طفيفا للغاية لأعلى بواقع 0.05 قرش، ليبلغ 15.5947 جنيه للشراء و15.6947 جنيه للبيع.
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وبلغ متوسط سعر الدولار أمس الأحد: 15.5897 جنيه للشراء و15.6897 جنيه للبيع، بحسب البيانات المتوافرة على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي.
وعلى مستوى أسعار الدولار على شاشات البنوك، استقر الأخضر في بنكي الأهلي المصري ومصر مسجلًا 15.60 جنيه للشراء و15.70 جنيه للبيع.
كما ثبت الدولار الأمريكي في بنوك: التجاري الدولي والإسكندرية والعربي الإفريقي الدولي والتعمير والإسكان وبلوم حول 15.59 جنيه للشراء و15.69 جنيه للبيع.
وظل الدولار محافظًا على مستواه في بنك إتش إس بي سي متداولًا عند 15.57 جنيه للشراء، و15.67 جنيه للبيع.
فيما ارتفع الدولار في تعاملات اليوم الإثنين بواقع قرشًا، في بنكي عوده والأهلي الكويتي، ليصل إلى 15.60 جنيه للشراء و15.70 جنيه للبيع، في مقابل 15.59 جنيه للشراء و15.69 جنيه للبيع بإغلاق الأحد.
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