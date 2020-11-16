شركات المرحلة الأولى ترصد تجاربها مع الفاتورة الإلكترونية

دوت الخليج – ذكرت وزارة المالية أن عددا من الشركات المحلية والعالمية أسهم في نجاح إطلاق المرحلة الأولى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، سواء من خلال الشراكة في تنفيذ هذا المشروع، الذي وصفته بالتاريخي، أو المبادرة بالمشاركة الفعَّالة في التشغيل التجريبي خلال فترة الاختبارات الأولية التي بدأت نهاية يونيه الماضي، حتى أصبحوا بحق شركاء النجاح، وصارت مصر من أوائل الدول بالشرق الأوسط وإفريقيا في تطبيق الفاتورة الإلكترونية.

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وأكد ممثلو الشركات المشاركة في المرحلة الأولى، خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن تطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية سيحدث ثورة في التكامل بين المنظومة الضريبية، والمجتمع التجاري، ودفع عجلة التحول الرقمي للتعاملات التجارية بأحدث الأساليب التقنية، وتحقيق العدالة الضريبية، والحد من انتشار الأسواق الموازية غير الرسمية.

ميرنا عارف: تقلل تكلفة التعاملات وتخفف العبء الإداري

أكدت المهندسة ميرنا عارف، مدير عام شركة مايكروسوفت بمصر، التزام الشركة نحو تمكين أهداف الحكومة المصرية، وسياسات وزارة المالية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرة إلى أن منظومة الفاتورة الإلكترونية انطلاقة مهمة على طريق التحول الرقمى لتحقيق رؤية مصر 2030، كما أنها خطوة رئيسية لتطوير المنظومة الضريبية، وتخفيف العبء الإداري وتقليل تكلفة التعاملات، وعدم الحاجة إلى أرشفة الفواتير ورقيًا، وتقليص إجراءات الفحص، مع إمكانية الفحص عن بعد، وتيسير إجراءات رد الضريبة.

وقالت عارف إن الفاتورة الإلكترونية ستحدث ثورة في التكامل بين المنظومة الضريبية والمجتمع التجاري، مشيرة إلى حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب على تقديم كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامي لتلك المنظومة؛ بما يساعد على دفع عجلة التحول الرقمي للتعاملات التجارية بأحدث الأساليب التقنية.

إبراهيم سرحان: إحدى ركائز تطوير المنظومة الضريبية

ومن جانبه، أشاد إبراهيم سرحان، رئيس شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية «إي فاينانس»، بإطلاق منظومة الفاتورة الإلكترونية، باعتبارها إحدى ركائز تطوير المنظومة الضريبية الهادفة إلى التيسير على المجتمع الضريبي وتحصيل حق الدولة، ودمج الاقتصاد غير الرسمي فى الاقتصاد الرسمي.

وأضاف سرحان أن شركة «إي فاينانس»، من خلال المبادرات التي تتبناها، تمضى بخطى ثابتة في إرساء دعائم شراكة عميقة مع وزارة المالية عبر تنفيذ وإدارة العديد من مشروعات التحول الرقمي الخاصة بالحكومة المصرية؛ بما يُسهم فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال إن “هذا التعاون البناء مع وزارة المالية يدفعنا باستمرار إلي تطوير البنية التحتية التكنولوجية للشركة بما يُساعد فى تعظيم قدرات الحكومة الرقمية على النحو الذى يُؤهلنا لمواكبة جهود الدولة الهادفة للتحول إلى مجتمع رقمي”.

شريف الكيلاني: تحد من انتشار الأسواق الموازية والتهرب الضريبي

وبدوره، قال شريف الكيلاني، رئيس مجلس إدارة شركة إرنست أند يانج، إن الاحتفال بإطلاق الفاتورة الإلكترونية يتوج عمل ثلاث سنوات علي هذا المشروع المهم الذي يُعد إحدى ركائز التحول الرقمي الشامل لأعمال منظومة الضرائب المصرية، التي عندما تكتمل بجميع مراحلها منتصف العام المقبل، سيكون لها أثر إيجابي واضح يتمثل في الحد من انتشار الأسواق الموازية غير الرسمية، والحد من التهرب الضريبي، وتحقيق العدالة الضريبية.

وأوضح أن مصر من أوائل الدول الرائدة بالشرق الأوسط وإفريقيا فى تطبيق الفاتورة الإلكترونية التي تسهم في حوكمة المجتمع الضريبي وبناء اقتصادات قوية.

جوزيف عطا: توفر بيانات لحظية دقيقة عن حركة المبيعات

ومن ناحيته، أشاد جوزيف عطا، مدير النظم بشركة نستله للمياه بمصر، بمنظومة الفاتورة الإلكترونية وما تلقاه من دعم فني من فريق العمل الذي يتواصل مع الشركة للتعريف بآخر المستجدات والإجراءات التي يجب اتخاذها بجانب المساعدة في التنفيذ خاصة في مرحلة الاختبارات التجريبية، وتنظيم العديد من ورش العمل لشرح أبعاد المنظومة الجديدة.

وأشار إلى أن هذه الخطوات كشفت الرؤية الاحترافية لفريق عمل مشروع الفاتورة الإلكترونية التي تحقق مزايا عديدة للشركات المشاركة منها: توفير بيانات لحظية دقيقة عن حركة المبيعات، وتيسير إجراءات الفحص الضريبي.

رجب محمد: الانضمام للمنظومة حظى بأولوية بالغة

وقال رجب محمد، مدير نظم المعلومات بمجموعة «العربي»، ان الانضمام لنظام الفاتورة الإلكترونية حظي بأولوية بالغة لدي المجموعة، التي حرصت علي أن تكون ضمن المرحلة الأولي لكبرى الشركات العاملة في مصر التي تطبق المنظومة الجديدة، مشيدًا باهتمام فريق العمل بوزارة المالية ومصلحة الضرائب الذي أسهم فب تيسير الانضمام لنظام الفاتورة الإلكترونية.

شريف عمارة: تختصر الكثير من الوقت والجهد في تلبية طلبات العملاء

واتفق معه شريف عمارة، رئيس القطاع المالى بشركة أكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية، مؤكدًا أن شركته من أكثر الشركات التي استفادت من توحيد وميكنة نظام الفاتورة بما يُسهم في تمكينها من تطوير أنظمتها الداخلية، واختصار الكثير من الوقت والجهد في تلبية طلبات عملائها.

رامي داكاش: ستسهم بدور إيجابي في نمو الاقتصاد المصري

وشدد رامي داكاش، المدير العام بشركة يونيباك، علي أهمية منظومة الفاتورة الإلكترونية التي حرصت شركته علي الانضمام لها، والتعاون مع مصلحة الضرائب بما يحقق مصلحة الجانبين من خلال تطبيق كل النظم والآليات الجديدة، مشيدًا بنجاح التجربة التي نثق أنها ستسهم بدور إيجابي في تحقيق نمو أفضل للاقتصاد المصري وهو ما يستفيد من ثماره الجميع.

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