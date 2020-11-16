ڤودافون مصر تطلق خدمات Azure Stack للشركات بالتعاون مع مايكروسوفت

دوت الخليج – أعلنت شركة ڤودافون مصر عن إطلاق خدمات Azure Stack السحابية بالتعاون مع شركة مايكروسوفت مصر، وذلك في إطار السعي نحو تقديم حلول تكنولوجية مختلفة لعملائها من الشركات بهدف دعم التحول الرقمي وتحفيز الابتكار وتحسين جودة الخدمات المقدمة لقطاع الشركات.

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وبحسب بيان ڤودافون، فإن خدمات Azure Stack تسهم في استضافة قواعد البيانات الهامة والبرامج والتطوير العالي للبنية التحتية للشركات، والتي أصبحت طلبا ملحا للعديد من الهيئات الحكومية والمؤسسات المصرفية، بما يعود بالنفع المادي وتسريع العمل في مركز بيانات محلي مؤمن بأعلى التقنيات مع استخدام نفس مميزات منصة Azure Cloud.

وتابع: كما أن Azure Stack تمنح الشركات إمكانية الربط بأي نظام تم استضافته على Azure Cloud بسهولة وذلك بفضل المنصة المشتركة الموحدة بين Azure Cloud و Azure Stack.

ووفق البيان، فقد حرصت ڤودافون على تقديم تلك الخدمة بأعلى مستويات الأمان فتشمل تلك الشراكة أمن المعلومات والبنية التحتية، كما يتم تقديم هذه الخدمات من مراكز البيانات الخاصة بفودافون مصر.

ومن خلال تلك الشراكة ستكون الشركة قد تمكنت من توفير بيئة خدمات سحابية متطورة وآمنة ضمن خدمات فودافون للحوسبة السحابية التي تم إطلاقها مسبقا خلال هذا العام، وأن تكون مستضافة داخل حدود البلاد وذلك للحفاظ على الامن المعلوماتي الوطني، وتعزيز خدمة القطاعين العام والخاص.

وقال كريم شحاتة، رئيس قطاع الشركات، إن ڤودافون مصر تحرص دائما على إبرام الشراكات المختلفة مع كبرى المؤسسات والشركات، ومايكروسوفت شريكا استراتيجيا على المستوى العالمي، ولذلك تشجعت ڤودافون في تقديم Azure Stack، مشيرا إلى أن إضافة Azure Stack إلى مركز بيانات ڤودافون يعزز رسالتها في خدمة قطاع الشركات، وذلك باعتباره حلاً للشركات وسيساهم في تطويرها مع الحفاظ على البيانات بشكل محكم..

وأعرب عن ثقته بأن هذه الأدوات والحلول التكنولوجية الجديدة التي تقدمها ڤودافون من خلال شراكاتها ستؤدي دورا رئيسيا في مساعدة الشركات على ضمان استمرارية أعمالها أثناء اعتمادها التحول الرقمي.

ومن جانبها، قالت ميرنا عارف، المدير العام لمايكروسوفت مصر، إن الشراكة مع ڤودافون تعكس جهود مايكروسوفت الرامية إلى دعم قطاع الشركات في مصر ، مؤكدة على أن الشركات ستتمكن من الاستفادة بخدمات الحوسبة السحابية الهجينة من خلال Azure Stack، مما ينعكس بشكل كامل على فائدة اعمالهم وتحقيق اهدافهم الاستراتيجية وعلى وجه الخصوص الشركات الصغيرة والمتوسطة من أجل تمكينهم من تحقيق الاستفادة القصوى للتحول الرقمي.

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