عاجل.. البنك المركزي المصري المصري يوافق على تمديد أجل سندات دولارية إلى 6 أعوام

دوت الخليج – أعلن البنك المركزي المصري المصري، قبل قليل، موافقته على تمديد أجل التسهيل الائتماني الممنوح لمصر من قبل البنوك الدولية عبر إصدار سندات دولارية تم في 2018، لمدة عام ونصف، ليبلغ 6 أعوام بدلا من 4 أعوام ونصف.

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وكشف المركزي، في بيان على موقعه الإلكتروني، عن تقدم عدد من البنوك الدولية المشاركة باتفاقية بيع سندات دولارية مع الالتزام بإعادة الشراء، بمقترح لتمديد أجل الصفقة التي تم عقدها في الأصل في 10 أكتوبر 2018.

وأضاف أنه بعد دراسة متأنية لهذا الاقتراح، وحيث أنه يتماشى مع هدف البنك المركزي المصري المصري المتمثل في تمديد آجال هيكل الديون، وافق البنك المركزي المصري المصري على التمديد لمدة عام ونصف (1.5 سنة) ليصبح تاريخ الاستحقاق النهائي ستة أعوام من تاريخ الابرام بدلاً من أربعة أعوام ونصف.

وتابع: دعمت جميع البنوك الدولية بالاتفاقية هذا القرار بالإجماع.

وأشار البيان إلى هذا القرار يعد مؤشراً إيجابياً يعكس ثقة المستثمرين الأجانب في استمرار نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المحلي خلال السنوات الماضية، على الرغم من التحديات الناتجة عن جائحة كورونا والمخاطر المتزايدة بالبيئة الاقتصادية العالمية.

ولم يكشف بيان البنك المركزي المصري عن تفاصيل السندات، لكن بيانا صدر في أكتوبر 2018 قال فيه البنك المركزى إنه أبرم اتفاقية بيع سندات دولية مع الالتزام بإعادة الشراء بقيمة 3.8 مليار دولار مع 10 بنوك دولية بتاريخ استحقاق نهائي أربعة أعوام ونصف من تاريخ التوقيع ومتوسط فترة استحقاق ثلاثة أعوام.

وتضم هذه البنوك: ”سيتي جروب ماركتس ليمتيد، كريدي سويس، ودويتشة بنك، برلنش لندن،بنك أبوظي الأول،واتش اس بي سي، واتش اس بي سي الشرق الأوسط وجي بي مورجان واي سي بي سي ستاندرد بنك و جي بي مورجان وناتيكسس ونومورا انترناشيونال”.

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