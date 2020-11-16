عاجل.. اتحاد الكرة يعلن إصابة محمد النني بفيروس كورونا

دوت الخليج – أظهرت نتائج المسحة الطبية التي أجرتها بعثة المنتخب الوطني الأول لدى وصولها إلى توجو سلبية جميع اللاعبين باستثناء محمد النني، لاعب المنتخب ونادي أرسنال الإنجليزي، الذي ظهرت نتيجته إيجابية دون ظهور أي أعراض مرضية عليه.

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وبحسب بيان لاتحاد الكرة، بدأ اللاعب، الذي يتمتع بحالة جيدة، على الفور في تنفيذ البروتوكول الطبي الخاص للمصابين بكوفيد-19، فيما تواصلت إدارة البعثة برئاسة الكابتن محمد فضل عضو اللجنة الخماسية بإدارة فريق أرسنال الإنجليزي للتنسيق معها.

كما قررت إدارة البعثة بعد الاطلاع على رأي الجهاز الطبي للفريق، برئاسة الدكتور محمد أبو العلا، إعادة اللاعب إلى القاهرة ضمن البعثة وفق إجراءات تحفظ سلامة بقية اللاعبين من انتقال العدوى، حيث ستجرى فور الوصول إلى القاهرة مسحة أخرى للتأكد من حالة النني، خاصة أنه أجرى ثلاث مسحات منذ قدومه من انجلترا كانت نتائجها سلبية آخرها بعد الانتهاء من مباراة توجو أمس الأول وقبل السفر أمس إلى توجو.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن قبل أيام إصابة محمد صلاح، لاعب المنتخب الأول ونادي ليفربول الإنجليزي، بفيروس كورونا. ويخضع صلاح حاليا للعزل الصحي بمدينة الجونة.

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