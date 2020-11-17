مال وأعمال

بايدن يحذر ترامب من خطر ارتفاع وفيات كورونا

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

CairoBank

سكاي نيوز عربية – حذر الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن محذرا من خطر وفيات إضافية بكوفيد-19 إذا اصر ترامب على رفض إي تنسيق، داعيا الكونجرس إلى التكاتف وإقرار حزمة مساعدات جديدة لتخفيف تداعيات جائحة فيروس كورونا.

اضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

ونبه بايدن الى أن عدم وجود تنسيق بين الفريقين يعني “أن اناسا إضافيين قد يموتون”، مشيرا خصوصا الى أهمية تحضير توزيع اللقاحات المضادة للوباء ما أن تصبح متوافرة.

وفي تعليقات بشأن الاقتصاد، حث بايدن المشرعين في مجلسي الكونغرس على إقرار حزمة على غرار الحزمة الأولى التي وافق عليها مجلس النواب الأمريكي أولا في مايو ثم جرى تعديلها في أكتوبر.

وقال “عندما نوقف الفيروس ونقدم مساعدة اقتصادية للعمال والشركات، عندئذ يمكننا أن نبدأ إعادة البناء على نحو أفضل من ذي قبل.”

وقال بايدن إن إدارته ستسعى إلى هيكل للضرائب أكثر انصافا تدفع فيه الشركات الكبرى حصتها العادلة.

وأضاف أن الحكومة لن تمنح أي عقود للشركات التي لا تصنع منتجاتها في الولايات المتحدة.

CairoICT

وقال أيضا إن الحد الأدنى للأجر في أرجاء الولايات المتحدة سيكون 15 دولارا في اليوم.

ولفت بايدن إلى أنه ليس مناهضا للمؤسسات التجارية، إنما سيحرص على أن يسدد الأثرياء والشركات الكبرى “حصة منصفة” من الضرائب.

وبعد لقائه ممثلين للعمال وأصحاب الشركات، قال بايدن إن هناك توافقا على ضرورة “الإسراع” في تقديم مزيد من الحوافز الاقتصادية.

وشدد بايدن على ضرورة وضع خطة تحفيز جديدة لمساعدة الاقتصاد بعد تسارع وتيرة الإصابات بكوفيد-19، معتبرا أن الأمور ستصبح “أكثر قسوة”.

وقال بايدن إن خطته الاقتصادية سترفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 دولارا في لكل ساعة عمل.

اضغط لتحميل العدد الرابع والسبعون من نشرة دوت الخليج

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

 

Bank Misr

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بايدن يحذر ترامب من خطر ارتفاع وفيات كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا