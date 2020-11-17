اسكوم تتكبد 93.5 مليون جنيه خسائر مجمعة في 9 أشهر بارتفاع 12.9 مرة

رنا ممدوح _ سجلت شركة اسيك للتعدين- اسكوم، ارتفاعاً في صافي الخسائر المجمعة بمقدار 12.9 مرة، لتصل إلى 93.485 مليون جنيه، في خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، مقابل 6.745 مليون جنيه بالفترة المناظرة، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

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وانخفضت إيرادات النشاط وفقاً للقوائم المالية المرسلة للبورصة اليوم، إلى 613.898 مليون جنيه، وذلك من بداية يناير وحتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 728.828 مليون جنيه بالفترة المقارنة من عام 2019.

وتراجع مجمل الربح خلال نفس الفترة إلى 153.309 مليون جنيه، مقابل 193.463 مليون جنيه بالفترة المماثلة.

وسجلت تكلفة النشاط مبلغ 460.589 مليون جنيه، وذلك بأول تسعة أشهر من العام الجاري، مقابل 535.364 مليون جنيه بالفترة المناظرة.

وارتفعت خسائر التشغيل خلال نفس الفترة إلى 26.351 مليون جنيه، مقابل 2.372 مليون جنيه بالفترة المقارنة.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، فارتفعت صافي خسائر الشركة بأول تسعة أشهر من العام الحالي إلى 49.289 مليون جنيه، مقابل 1.785 مليون جنيه بالفترة المقارنة.

وتراجعت إيرادات النشاط خلال نفس الفترة إلى 260.806 مليون جنيه، مقابل 290.434 مليون جنيه بالفترة المماثلة من عام 2019.

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