مال وأعمال

الذهب يهبط مع تفوق آمال اللقاح على ضعف الدولار ومخاوف الفيروس

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_ نزلت أسعار الذهب يوم الثلاثاء إذ وازن تفاؤل السوق إزاء لقاح ثان محتمل لكوفيد-19 ضعف الدولار والمخاوف بشأن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا عالميا.

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ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1886.17 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0623 بتوقيت جرينتش، بينما انخفضت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.2 بالمئة إلى 1884.50 دولار.

وقال هان تان المحلل لدى إف.إكس.تي.إم “التفاؤل بشأن لقاح لكوفيد-19 يثبط الطلب على المعدن النفيس”.

وأضاف تان أن جدول أعمال يقوده الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي قد يتمخض عن تحفيز مالي أكبر وبالتالي يدعم الذهب،‭‭ ‬‬في حين أن تعافي الاقتصاد الأمريكي بفضل اللقاح ربما ينشط الدولار مجددا ويدفع الذهب إلى مستويات أقل من 1850 دولارا.

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وتلقى المعدن الأصفر الدعم من انخفاض مؤشر الدولار 0.1 بالمئة.

وانخفض الذهب 1.3 بالمئة يوم الاثنين بعد أن قالت مودرنا إن لقاحها فعال بنسبة 94.5 بالمئة في الوقاية من كوفيد-19 بناء على بيانات مؤقتة من تجربة سريرية، لتصبح ثاني شركة أدوية أمريكية بعد فايزر تعلن عن نتائج تفوق التوقعات.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.7 بالمئة إلى 24.58 دولار للأوقية. وتراجع البلاتين 0.4 بالمئة إلى 921.49 دولار، بينما نزل البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 2308.11 دولار.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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