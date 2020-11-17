إندونيسيا تعتزم جذب استثمارات مباشرة بقيمة 354.8 مليار دولار خلال 5 سنوات

وكالات _ أعلن مجلس تنسيق الاستثمار الإندونيسي استهدافه جذب استثمارات مباشرة خلال السنوات الخمس من 2020 إلى 2024 بقيمة إجمالية 354.8 مليار دولار في محاولة للوصول بمعدل النمو الاقتصادي إلى 6 في المئة سنويا خلال السنوات الخمس.

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ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بهليل لاهاداليا رئيس مجلس تنسيق الاستثمار قوله اليوم الثلاثاء خلال حلقة نقاشية عبر الإنترنت إن قيمة الاستثمار المباشر المستهدفة خلال السنوات الخمس الحالية تزيد بنسبة 47.3 في المئة عن قيمة الاستثمارات خلال السنوات الخمس الماضية من 2015 إلى 2019 .

وتستهدف إندونيسيا استثمارات مباشرة خلال العام المقبل بإجمالي 858.5 تريليون روبية.

تشمل الاستثمارات المستهدفة كل من الاستثمار المحلي والاستثمار الأجنبي المباشر مع استبعاد الاستثمارات في مجال استخراج النفط والغاز والخدمات المالية والاستثمارات الحكومية.

يذكر أن إجمالي الاستثمارات في إندونيسيا خلال الربع الثالث من العام الحالي بلغ 209 تريليونات روبية بزيادة نسبتها 1.6 في المئة عن الفترة

نفسها من العام الماضي.

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