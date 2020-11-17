البورصة تصعد 0.44% في مستهل التعاملات بدعم من مشتريات المؤسسات المحلية

رنا ممدوح _ افتتحت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي، بدعم من القوى الشرائية للمؤسسات المحلية.

إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.44%، ليتداول عند مستوى 11039 نقطة.

وارتفع كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.86%، و 1.05% على الترتيب.

وسجلت أحجام التداولات مبلغ 150.034 مليون جنيه على 122 شركة من خلال 4.199 ألف عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 75 شركة مقابل تراجع 14 في حين لم تتغير أسعار 33.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 7.558 مليون جنيه، بدعم من المؤسسات التي سجلت صافي مشتريات بقيمة 17.838 مليون جنيه، مقابل 10.279 مليون جنيه صافي بيع من الأفراد.

في حين سيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب وسجلوا صافي بقيمة 5.253 مليون جنيه، منها 4.985 مليون جنيه للمؤسسات، و267.8 ألف جنيه للأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 2.305 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي مبيعات بقيمة 2.904 مليون جنيه، مقابل 599.269 ألف جنيه صافي شراء من الأفراد.

وتصدر سهم اودن للاستثمارات المالية قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 13.75%، تلاه سهم شركة النصر للأعمال المدنية بنسبة 12.49%، ثم سهم السعودية المصرية للاستثمار والتمويل بنسبة 9.99%.

في حين تصدر سهم مصر لصناعة الكيماويات قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 6.34%، تلاه سهم اسمنت بورتلاند طرة المصرية بنسبة 2.66%، ثم سهم العبور للاستثمار العقاري بنسبة 2.08%.

اضغط لتحميل العدد الخامس والسبعون من نشرة دوت الخليج

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج