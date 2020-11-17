إصابات كورونا تتجاوز 54.59 مليون والوفيات مليون و320446 عالميا

_ أظهر إحصاء لرويترز أن ما يربو على 54.59 مليون أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و320446‭‭‭ ‬‬‬حالة.

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وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 246208 11056897

الهند 130070 8845127

البرازيل 165658 5848959

فرنسا 44548 1981827

روسيا 33186 1925825

إسبانيا 40769 1458591

المملكة المتحدة 52147 1390681

الأرجنتين 35436 1310491

كولومبيا 34031 1198746

إيطاليا 45229 1178529

– وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

20 – العراق 11712 521542

29 – السعودية 5676 353556

31 – المغرب 4850 296189

‭‭‭‭‭‭39‬‬‬‬‬‬ – الإمارات 534 151554

41 – الأردن 1772 143678

44 – الكويت 842 137329

‭‭‭‭‭45‬‬‬‬‬ – قطر 235 136028

49 – عمان 1350 120718

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