إصابات كورونا تتجاوز 54.59 مليون والوفيات مليون و320446 عالميا

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_ أظهر إحصاء لرويترز أن ما يربو على 54.59 مليون أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و320446 حالة.
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وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 246208 11056897
الهند 130070 8845127
البرازيل 165658 5848959
فرنسا 44548 1981827
روسيا 33186 1925825
إسبانيا 40769 1458591
المملكة المتحدة 52147 1390681
الأرجنتين 35436 1310491
كولومبيا 34031 1198746
إيطاليا 45229 1178529
– وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:
الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
20 – العراق 11712 521542
29 – السعودية 5676 353556
31 – المغرب 4850 296189
39 – الإمارات 534 151554
41 – الأردن 1772 143678
44 – الكويت 842 137329
45 – قطر 235 136028
49 – عمان 1350 120718
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