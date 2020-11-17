البنك الأهلي يحصد جائزة الأكثر فاعلية في إدارة الأزمة من جلوبال فاينانس

منحت جلوبال فاينانس العالمية البنك الأهلي المصري جائزة “الأكثر فاعلية في إدارة الأزمة لعام 2020” وذلك بعد تقييم الإجراءات التي اتخذتها المؤسسات المالية في العديد من دول العالم لتخطى أزمة انتشار فيروس كورونا.

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وأسفرت دراسة الباحثين المتخصصين بمجلة جلوبال فاينانس عن استمرار البنك منذ تفشي الأزمة في أداء كافة خدماته المصرفية بذات مستويات الجودة ومعدلات الأداء طوال الأزمة.

وقال هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن الجائزة تعكس تطبيق البنك كافة التدابير والإجراءات الوقائية في مختلف أعماله لحماية عملائه الذين يزيد عددهم على 14 مليون عميل تمثل النسبة الأكبر فى القطاع المصرفي في مصر، مع الحرص على رفع معدلات وعيهم بالإجراءات والتدابير الوقائية من خلال مختلف أساليب التوعية للحث على التباعد الاجتماعي داخل الفروع وعند التعامل مع ماكينات الصراف الآلي التي يتم تزويدها بالمطهرات وقفازات وأقنعة لوقاية العملاء مع توفير أماكن انتظار للعملاء خارج الفروع وتنظيم دخولهم إلى الفرع لمنع الازدحام.

وأشارت داليا الباز نائب رئيس مجلس الإدارة إلى إتاحة البنك مزيد من العمليات المصرفية الإلكترونية عبر الإنترنت والهاتف ومركز الاتصالات مع إلغاء الرسوم على التحويلات والمدفوعات الإلكترونية، وكذلك تم توفير ماكينات الصراف الآلي المتنقلة في عدد من المناطق النائية، وفي المناطق التي خضعت للحجر الصحي الكامل في بعض أنحاء مصر، للحد من زيارة الفروع.

وأضافت: أطلق البنك أيضا نسخته الأولى من تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول الذى يخدم الأفراد وعملاء الشركات، ويتيح جميع الوظائف المتوفرة في الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، بالإضافة إلى إتاحة محفظة الفون كاش العديد من الخدمات، منها الدفع للتجار الذى يمكن تنفيذه أيضًا من خلال مسح رمز الاستجابة السريع، وخدمات دفع الفواتير مع إمكانية قيام أصحاب قروض الرهن العقاري بدفع الأقساط من خلال المحفظة، مما يقلل من حاجة العملاء إلى زيارة الفروع لسداد مدفوعاتهم في تواريخ الاستحقاق.

ولدعم الاقتصاد القومي في تلك الظروف الاستثنائية، أوضح يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس الإدارة أن البنك أطلق شهادات ادخارية متعددة بنسبة فائدة تبلغ 15% و 14%، مع منح العملاء خيار تأجيل أقساط القروض لمدة ستة أشهر، كما مد البنك تاريخ سريان بطاقات الخصم الفوري وبطاقات الائتمان للحد من حركة تنقلات العملاء.

وتابع أبو الفتوح: تم إتاحة المزيد من الفروع للعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع لخدمة الموانئ المصرية الدولية، لتسريع عمليات الإمداد للسلع الاستراتيجية التي يحتاج إليها المواطنون.

وأشار أبو الفتوح، إلى إيلاء البنك أهمية قصوى بالحفاظ على ثروته البشرية، حيث بادر البنك بتزويد موظفي الفروع بكافة الأساليب الوقائية ومواد التعقيم مع الحرص على تطهير وتعقيم كافة مقار وفروع البنك وسيارات نقل العاملين وإجراء فحص درجة الحرارة لكافة العاملين يوميًا، مع الحرص على إجراء تناوب في الحضور للمقار لضمان استمرارية العمل لخدمة عملاء البنك.

وأضاف أن البنك شكل فريق استجابة لحالات الطوارئ لـ «كوفيد-19»، ولتقديم جميع النصائح الطبية الضرورية والدعم لجميع الموظفين وأفراد أسرهم المقربين.

وأكد هشام عكاشة، أن البنك لم يغفل دوره في مختلف مجالات المسئولية المجتمعية حيث يعد أكثر البنوك مساهمة في تلك المجالات، وحرص على المشاركة مع اتحاد بنوك مصر وصندوق تحيا مصر ووزارة الصحة في دعم جيش مصر الأبيض من خلال توفير المعدات اللازمة للمستشفيات والمساهمة في إعداد مباني للحجر الصحي.

وأضاف عكاشة، أن البنك أتاح التبرع من خلال حساب خاص في أي فرع من فروع البنك أو إلكترونيًا من خلال مركز الاتصال أو تطبيق الخدمات البنكية للموبايل،دإضافة إلى إلغاء إذاعة الحملة الإعلانية في شهر رمضان لهذا العام وتوجيه قيمتها لمكافحة هذا الفيروس، حيث بلغت مساهمات البنك في هذا المجال حوالى 800 مليون جنيه.

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