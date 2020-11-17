المؤشر نيكي الياباني يصعد لذروة 29 عاما وآمال اللقاح تدعم الشهية للمخاطرة

_ أغلق المؤشر نيكي القياسي عند أعلى مستوى في 29 عاما يوم الثلاثاء مع ترحيب مستثمرين بأنباء لقاح محتمل آخر لفيروس كورونا أجج الآمال بتعاف عالمي سريع.

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وصعد نيكي 0.42 في المئة مسجلا 26014.62 نقطة وهو أعلى مستوى إغلاق منذ مايو 1991. وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.15 في المئة ليسجل 1734.39 نقطة بعدما مُني بخسائر في المعاملات الصباحية.

وتحسنت معنويات المستثمرين بعدما أعلنت مودرنا أن لقاحها التجريبي لكوفيد-19 فعال بنسبة 94.5 بالمئة في الوقاية من الإصابة بالمرض وفقا لبيانات أولية.

لكن محللين قالوا إن المخاطر النزولية مستمرة مع توخي المستثمرين الحذر عقب ارتفاع حاد للمؤشر بأكثر من 13 بالمئة هذا الشهر وتزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الداخل والخارج.

وكان المؤشر قد أغلق عند ذروة 29 عاما يوم الاثنين أيضا بعدما سجل الاقتصاد أول توسع في أربعة فصول.

وقاد المكاسب قطاع شركات الطيران مرتفعا 3.96 بالمئة وزاد سهم إيه.إن.إيه هولدينجز 4.16 بالمئة وشركة الخطوط الجوية اليابانية (جابان إيرلاينز) 3.72 بالمئة.

كما ارتفعت القطاعات الأخرى المرتبطة بالدورة الاقتصادية مثل شركات التعدين والتأمين والحديد والصلب بين 2.1 و3.4 بالمئة.

وارتفع سهم طوكيو إلكترون لأشباه الموصلات 1.32 بالمئة ليبلغ مستوى قياسيا مقتفيا أثر نظرائه في الولايات المتحدة.

وتقدم سهم فانوك كورب ذو الثقل على المؤشر نيكي نحو 1.5 بالمئة بفضل بيانات إنتاج صناعي تبعث على التفاؤل من الصين وتشكيل تكتل تجاري إقليمي يضم 15 دولة في آسيا والمحيط الهادي.

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