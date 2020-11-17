مال وأعمال

الأسهم الأوروبية تتراجع بفعل تشديد إجراءات مكافحة كورونا

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_ تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم بعدما صعدت لأعلى مستوى في ثمانية أشهر حيث قوض تشديد إجراءات مكافحة فيروس كورونا في أنحاء أوروبا صعود السوق المدعوم من أنباء مشجعة بشأن لقاح لمرض كوفيد-19.

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وبحلول الساعة 0808 بتوقيت جرينتش تراجع المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.1 في المائة. وأغلق المؤشر عند أعلى مستوى منذ 27 فبراير أمس الاثنين بعد بيانات إيجابية من شركة مودرنا للصناعات الدوائية بشأن لقاح كوفيد-19.

ولا تزال التوقعات الاقتصادية في الأمد القريب ضبابية، حيث تتجه السويد إلى فرض قيود على حجم التجمعات العامة مع ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 فيما يقترح مستشار طبي بريطاني تعزيز نظام القيود ثلاثي المستويات بعد انتهاء العزل العام الشامل في إنجلترا.

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وتراجع مؤشر البنوك الأوروبية بعد صعوده بأكثر من ثلاثة في المائة. ونزل سهم بنك بي.بي.في.إيه 3.4 في المائة بعدما قال ومنافسه الأصغر سابادل إنهما يجريان محادثات لإنشاء ثاني أكبر البنوك المحلية في إسبانيا من حيث حجم الأصول.

كما تراجعت أسهم قطاعي النفط والغاز والسفر.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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