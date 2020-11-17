إندونيسيا تجمع 1.75 مليار دولار من عطاء لبيع سندات

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سي إن بي سي _ قالت وزارة المالية الإندونيسية في بيان إن البلاد جمعت 24.6 تريليون روبية، 1.75 مليار دولار، من عطاء نصف أسبوعي لبيع سندات اليوم الثلاثاء، وهو ما يزيد قليلا عن الهدف الاسترشادي.
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وجاء متوسط العوائد أقل مقارنة بعائد سندات في عطاء سابق في الثالث من نوفمبر.
وبلغ إجمالي طلبات الاكتتاب 104.7 تريليون روبية، وهو أعلى من 66.3 تريليون روبية في العطاء السابق.
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