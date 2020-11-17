بنك القاهرة يحصد جائزتي الأفضل في المعاملات الدولية والصرف الأجنبي من انترناشونال فاينانس

حصد بنك القاهرة جائزتين جديدتين من International Finance Magazine البريطانية، «أفضل بنك في معاملات الصرف الأجنبي «Best Foreign Exchange Bank» و«أفضل بنك فى المعاملات المصرفية الدولية «Best Transaction Banking» للعام الثانى على التوالى.

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وأكد طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، في بيان اليوم، أن إشادة مؤسسات التقييم العالمية ببنك القاهرة في مختلف مجالات العمل المصرفى يدفع نحو الاستمرار في تطبيق رؤى وسياسات التطوير.

وأضاف فايد، أن إستراتيجية العمل المتبعة، تحرص باستمرار على زيادة حصة البنك من الموارد الأجنبية، مع توسيع قاعدة العملاء من الشركات والمؤسسات لتلبية احتياجاتهم من العملة الأجنبية لتغطية عمليات التجارة الخارجية، إلى جانب زيادة حصيلة العملات الأجنبية من شركات الصرافة بالخارج وتقديم أفضل خدمة ممكنة في مجال إدارة التدفقات النقدية وعمليات التجارة الخارجية وأدوات الدخل الثابت.

وتابع فايد: هناك تركيز أيضا على تقديم حلول ومنتجات متميزة لعملاء الشركات والمؤسسات في مجالات تمويل المدفوعات، والأوراق المالية، مع وضع الحلول والمنتجات الرقمية علي رأس أولويات العمل من خلال فريق عمل متخصص في قطاع المعاملات المصرفية الدولية.

من جانبه قال عمرو الشافعي، نائب رئيس مجلس الإدارة، أن الجهود المتواصلة التي يبذلها البنك أنعكست بشكل واضح على مؤشرات الأداء ونتائج الأعمال في مجالات عديدة، مشيدا بجهود مجموعة الخزانة وأسواق المال وقطاع المعاملات المصرفية الدولية.

وأضاف الشافعي، أن بنك القاهرة يستهدف التوسع في قاعدة العملاء الحاليين من خلال تقديم منتجات جديدة تلائم احتياجاتهم مثل المنتجات التي تنتمي إلي قاعدة المشتقات المالية، إلى جانب الاستمرار في طرح حلول مصرفية مبتكرة للعملاء وخاصة في مجالات التدفقات المالية وعمليات التجارة الخارجية.

فيما قال محمد علي رئيس مجموعة الخزانة وأسواق المال، إن إدارة الصرف الأجنبي ببنك القاهرة نجحت في تحقيق نمو كبير في حجم الأعمال بالمقارنة بنهاية عام 2018، نتيجة عدة عوامل أبرزها زيادة حجم التعامل في الصرفالاجنبي بنسبة 44% خلال نفس الفترة المقارنة.

وأشار أسامة النجار رئيس قطاع المعاملات المصرفية الدولية، إلى نجاح فريق العمل في أقل من عامين، في التعاون مع قاعدة كبيرة من العملاء لتقديم حلول ومنتجات مبتكرة و متخصصة مما ساهم في زيادة عدد العملاء وتطوير حجم أعمالهم في مجالات إدارة السيولة والتدفقات النقدية وتمويل عمليات التجارة الخارجية، وخدمات الأوراق المالية.

وتابع أن البنك يركز على تقديم الحلول الرقمية ومن بينها تقديم خدمة الإنترنت البنكي للشركات ورمز الاستجابة السريع QR Code، إلي جانب منتجات أخري متنوعة.

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