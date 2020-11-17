مال وأعمال

أرباح وول مارت في الربع الثالث تفوق التوقعات مع ارتفاع مبيعات التجارة الإلكترونية بنسبة 79%

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سي إن بي سي _ أعلنت وول مارت عن أرباح الربع الثالث 2020 والتي فاقت توقعات وول ستريت مع استمرار العملاء في التسوق عبر الإنترنت، مما أدى إلى ارتفاع مبيعات التجارة الإلكترونية في الولايات المتحدة بنسبة 79%.

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ولم تقدم وول مارت نظرة مستقبلية، لكن الرئيس التنفيذي للشركة دوغ ماكميلون قال إن شعبية خدمات التسوق عبر الإنترنت لن تتلاشى.

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وحققت وول مارت ربحية سهم بـ 1.34 دولار مقابل توقعات بتحقيقها 1.18 دولار، ووصلت الإيرادات إلى 134.7 مليار دولار.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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