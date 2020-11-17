مال وأعمال

سعر الدولار يتراجع مجددا أمام الجنيه في مجموعة واسعة من البنوك

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شاهندة إبراهيم – تراجع سعر صرف الدولار مجددًا أمام الجنيه في تعاملات اليوم الثلاثاء، بين قرش إلى قرشين في مجموعة واسعة من البنوك.

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وخفض البنك الأهلي المصري الدولار قرشًا واحدًا، إلى 15.59 جنيه للشراء و15.69 جنيه للبيع، في مقابل 15.60 جنيه للشراء و15.70 جنيه للبيع.

كما هبط سعر صرف الدولار بواقع قرشين في البنك التجاري الدولي، ليبلغ 15.57 جنيه للشراء و15.67 جنيه للبيع، بدلًا من 15.59 جنيه للشراء و15.69 جنيه للبيع.

وتراجع الأخضر قرشًا في بنكي الإسكندرية والعربي الإفريقي الدولي إلى 15.58 جنيه للشراء و15.68 جنيه للبيع، مقارنة بنحو 15.59 جنيه للشراء و15.69 جنيه للبيع.

كما فقد الدولار قرشًا في بنكي عوده والأهلي الكويتي، ليتداول عند 15.59 جنيه للشراء و15.69 جنيه للبيع، مقابل 15.60 جنيه للشراء و15.70 جنيه للبيع.

وفي المقابل استقر سعر صرف الدولار في بنك مصر عند مستوى الأمس مسجلًا 15.60 جنيه للشراء و15.70 جنيه للبيع، كما ثبت في بنكا التعمير والإسكان وبلوم حول 15.59 جنيه للشراء و15.69 جنيه للبيع.

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وحافظ الدولار أيضًا على مستواه في بنك إتش إس بي سي عند 15.57 جنيه للشراء، و15.67 جنيه للبيع، دون تغيير عن الأمس.

ويأتي استئناف الدولار التراجع أمام الجنيه اليوم، بعد إعلان البنك المركزي المصري المصري مساء أمس الإثنين، الموافقة على مقترح بمد أجل التسهيل الائتماني الممنوح من خلال بيع سندات دولارية -تم إصدارها في أكتوبر 2018- إلى 6 أعوام بدلا من 4 أعوام ونصف.

وأكد رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري المصري، أن الاتفاق مع مجموعة البنوك الدولية على تمديد أجل التسهيل التمويلي الممنوح من خلال بيع سندات دولارية لمدة سنة ونصف سنة إضافية، لتصبح 6 سنوات بدلا من 4 سنوات ونصف، في الظروف الحالية التي يمر بها العالم من تداعيات تفشي فيروس كورونا يعكس الثقة في الاقتصاد المصري.

وباعت مصر أيضا أمس الإثنين، أذون خزانة مقومة بالدولار، أجل عام، بقيمة 1.585 مليار دولار بمتوسط عائد 3.394 بالمئة، وهو تجديد لإصدار أذون مستحق بتاريخ اليوم 17 نوفمبر بقيمة 1.56 مليار دولار.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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