برايم القابضة تعتزم رفع رأسمال فينتك إلى 100 مليون جنيه قبل نهاية العام

قال محمد ماهر الرئيس التنفيذي لشركة برايم القابضة عن اعتزام شركته رفع رأسمال شركة برايم فينتك من 75 مليون جنيه الى 100 مليون جنيه قبل نهاية العام.

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وكشف خلال الاحتفالية التي تعقد حاليا بمناسبة مرور 25 عاما إلى انطلاق شركة برايم القابضة، عن استهداف طرح شركة برايم فينتك خلال عامين أو عامين ونصف.

الجدير بالذكر ، أن برايم القابضة للاستثمارات المالية، أعلنت في 10 أغسطس الماضي، عن إطلاق شركتها الجديدة برايم فينتك.

وتعد برايم فينتك أحدث إضافة إلى مجموعة برايم القابضة، بهدف تأسيس شركات تعمل في مجال الخدمات المالية غير المصرفية، بما في ذلك التخصيم والتمويل الاستهلاكي والتأجير التمويلي لكل من الشركات والأفراد على حد سواء.

ويبلغ رأسمال شركة برايم فينتك 50 مليون جنيه.

ويترأس مجلس إدارة الشركة الجديدة شيرين عبد الرؤوف القاضي ذو الصفة التنفيذية وأغلبيه أسهمها مملوكة لشركة برايم القابضة بنسبة 99.99% كما تترأس الشركة ميرفت عريان كرئيس تنفيذي بخبرة 30 عاما في مجالات الاتصالات والخدمات المصرفية.

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